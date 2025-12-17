Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Traiskirchen, Österreich

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Mollersdorf, Österreich
Wohnung 5 zimmer
Mollersdorf, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 152 m²
Traiskirchen, im Herzen Niederösterreichs gelegen, vereint ländlichen Charme mit urbaner Leb…
$891,816
