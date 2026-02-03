Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Österreich
  3. Raabs an der Thaya
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Raabs an der Thaya, Österreich

1 immobilienobjekt total found
Hotel 2 849 m² in Raabs an der Thaya, Österreich
Hotel 2 849 m²
Raabs an der Thaya, Österreich
Zimmer 39
Fläche 2 849 m²
Etagenzahl 3
Das Hotel liegt direkt an der Fluß Thaya, umgeben von den sanften Hügeln und der unberühr…
$2,31M
