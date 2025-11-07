Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Anlageimmobilien in Baden, Österreich

1 immobilienobjekt total found
Investition 430 m² in Baden, Österreich
Investition 430 m²
Baden, Österreich
Fläche 430 m²
Sie haben hier die Chance zwei Eigentumswohnungen und zwei Stadthäuser samt Terrassen und Ga…
$1,67M
