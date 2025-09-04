Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Österreich
  3. Wohnimmobilien
  4. Chalet
  5. Grundstück in der Nähe des Sees

Chalets am See in Österreich

1 immobilienobjekt total found
Chalet 15 zimmer in Nötsch, Österreich
Chalet 15 zimmer
Nötsch, Österreich
Zimmer 15
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 14 800 m²
Etagenzahl 4
Chalet Le Dorf – Exklusives Chalet im Herzen von Kärnten (Österreich)In bester Lage an der G…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Österreich

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen