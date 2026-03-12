Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Österreich
  3. Bezirk Weiz
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langzeitmiete von Büros in Bezirk Weiz, Österreich

1 immobilienobjekt total found
Büro 109 m² in Miesenbach bei Birkfeld, Österreich
Büro 109 m²
Miesenbach bei Birkfeld, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Bushaltestelle= 18 Meter 1 Minute zu Fuß Lebensmittelgeschäft= 5 Sekunden zu Fuß UFC Spo…
Preis auf Anfrage
