  1. Realting.com
  2. Österreich
  3. Bezirk Neunkirchen
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Bezirk Neunkirchen, Österreich

Neunkirchen
3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Neunkirchen, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Neunkirchen, Österreich
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 942 m²
ATTRAKTIVE ANLAGEWOHNUNGEN IM ZENTRUM VON NEUNKIRCHEN! Profitieren Sie von einem doppelte…
$404,930
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Neunkirchen, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Neunkirchen, Österreich
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 742 m²
ATTRAKTIVE ANLAGEWOHNUNGEN IM ZENTRUM VON NEUNKIRCHEN! Profitieren Sie von einem doppelte…
$295,021
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Neunkirchen, Österreich
Wohnung 2 zimmer
Neunkirchen, Österreich
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 712 m²
ATTRAKTIVE ANLAGEWOHNUNGEN IM ZENTRUM VON NEUNKIRCHEN! Profitieren Sie von einem doppelte…
$341,299
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Bezirk Neunkirchen, Österreich

Günstige
Luxuriös
