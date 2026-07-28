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Häuser in Bezirk Krems, Österreich

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5 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Spitz, Österreich
Haus 5 zimmer
Spitz, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 692 m²
Tauchen Sie ein in den zeitlosen Charme dieses prachtvollen Landhaus in einer der begehrtest…
$419,709
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Haus 4 zimmer in Paudorf, Österreich
Haus 4 zimmer
Paudorf, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 042 m²
Beschreibung Dieses sonnige und familienfreundliche Neubauprojekt befindet sich in einer To…
$397,914
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Haus 4 zimmer in Paudorf, Österreich
Haus 4 zimmer
Paudorf, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 682 m²
Beschreibung Dieses sonnige und familienfreundliche Neubauprojekt befindet sich in einer To…
$511,929
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OkeaskOkeask
Haus 4 zimmer in Paudorf, Österreich
Haus 4 zimmer
Paudorf, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 042 m²
Beschreibung Dieses sonnige und familienfreundliche Neubauprojekt befindet sich in einer To…
$397,914
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Haus 4 zimmer in Paudorf, Österreich
Haus 4 zimmer
Paudorf, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 532 m²
Beschreibung Dieses sonnige und familienfreundliche Neubauprojekt befindet sich in einer To…
$568,937
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