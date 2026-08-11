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Häuser in Bezirk Graz-Umgebung, Österreich

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8 immobilienobjekte total found
Haus in Seiersberg Pirka, Österreich
Haus
Seiersberg Pirka, Österreich
Investoren aufgepasst ! Attraktives Wohnungspaket bei Graz Gut angebunden in Seiersberg, …
$1,15M
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Haus in Seiersberg Pirka, Österreich
Haus
Seiersberg Pirka, Österreich
Investoren aufgepasst ! Attraktives Wohnungspaket bei Graz Gut angebunden in Seiersberg, …
$2,18M
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Haus 5 zimmer in Feldkirchen bei Graz, Österreich
Haus 5 zimmer
Feldkirchen bei Graz, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
В Премштетене / Бирбауме появляется новый проект: В Premst ä tten стротся 19 солнечных домв …
$304,837
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Haus 4 zimmer in Feldkirchen bei Graz, Österreich
Haus 4 zimmer
Feldkirchen bei Graz, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Ein neues Projekt erscheint in Premstetten / Birbaum: 19 sonnige Häuser mit Terrassen und Zw…
$293,455
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Haus 5 zimmer in Feldkirchen bei Graz, Österreich
Haus 5 zimmer
Feldkirchen bei Graz, Österreich
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Wohnraum : 104,00 m ² Die Größe der Handlung 300,00 m ² Terrassenb…
$304,837
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Haus 5 zimmer in Feldkirchen bei Graz, Österreich
Haus 5 zimmer
Feldkirchen bei Graz, Österreich
Zimmer 5
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus im grünen Herzen Österreichs -   Steiermark.    Wohnfläche 102,2 m Terassa 1…
$366,200
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Haus 4 zimmer in Feldkirchen bei Graz, Österreich
Haus 4 zimmer
Feldkirchen bei Graz, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Beschreibung der Anlage Ein neues Projekt erscheint in Premstetten / Birbaum: 19 sonnige Häu…
$293,454
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Haus 4 zimmer in Feldkirchen bei Graz, Österreich
Haus 4 zimmer
Feldkirchen bei Graz, Österreich
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Etagenzahl 2
Wohnfläche: 94,00 m ² Grundstücksfläche 160,00 m ² Terrassenfläche: 21 m ², Balkon: 13 m ².I…
$269,698
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