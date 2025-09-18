Партнер для всех

Die Mission des Unternehmens «Partner für alle»: Das Engagement des Unternehmens für höchste Qualität und vollständige Lösung des Dienstleistungskomplexes im Immobiliensektor, was zur Entwicklung des Unternehmens selbst und zur Erhöhung der Anzahl der Partner führt, die in unserer Zuverlässigkeit zuversichtlich sind. «Highlight» des Unternehmens: Unser Unternehmen betreibt in allen Bereichen und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen im Immobiliensektor.
Überprüfung des Immobilienobjekts Assistenz beim Kauf/Verkauf von Immobilien Assistenz beim Verkauf mit gleichzeitigem Kauf Unterstützung des Mieters/Selbstberechtigung von Sanierungen, Projektunterstützung Erhaltung jeglicher Komplexität Rücknahme auf Nicht-Häuserlager, Umgestaltung von Rechtsdienstleistungen Zusätzliche Dienstleistungen