  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Just Prime Homes

Just Prime Homes

Russland, Moskau
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
2 jahre 10 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский
Webseite
Webseite
justreal.ru/
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

Just Prime Homes ist eine führende Immobilienagentur mit einem Büro in Moskau und Mitarbeitern des Unternehmens in der Türkei, Zypern, Nordzypern und den VAE. Das Unternehmen bietet weltweit eine breite Palette von Immobiliendienstleistungen sowie kurzfristige und langfristige Immobilieninvestitionen.

Wir sind sicher, dass wir die Besten sind! Nur Prime Homes — ein Team von Fachleuten. Wir bemühen uns, verlässliche Partner für unsere Kunden zu werden, und streben eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit an, die die anspruchsvollsten Anforderungen voll und ganz erfüllt. Wenn Sie professionelle Beratung zu Immobilien benötigen, kontaktieren Sie uns. Wir werden alle Fragen beantworten.

Dienstleistungen
  • persönliche Auswahl von Immobilien im Ausland,
  • Beratung zum Kauf von Immobilien im Ausland und Anlageberatung,
  • Rechtshilfe und Organisation der Transaktion “turnkey”,
  • Lösung verwandter Fragen: Übersetzungen und Bearbeitung von Dokumenten, Untersuchung von Objekten usw.
  • Steuerplanung und Steueroptimierung,
  • Attraktion von Bankkrediten im Ausland,
  • Registrierung der Aufenthaltserlaubnis und Staatsangehörigkeit,
  • Immobilienmanagement und Post-Sales-Service.
Unsere Makler in Russland
Just Prime Homes
Just Prime Homes
55 814 immobilienobjekte
Ulia Panutina
Ulia Panutina
Agenturen in der Nähe
AWAY REALTY
Russland, Föderationskreis Zentralrussland
Año de fundación de la compañía 2007
AWAY REALTY ist Ihr vertrauenswürdiger Partner in einer Welt ausländischer Immobilien und Investitionen. Häuser. RU ist eine Elite-Immobilien-Boutique im Ausland, bietet Ihnen Investitionsobjekte in 7 beliebten europäischen Ländern – Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Portugal, Frank…
Eine Anfrage stellen
РБС
Russland, Föderationskreis Wolga
Año de fundación de la compañía 2007
Wohnimmobilien 95
RBS Real Estate Agency wurde am 6. September 2006 in Saratov gegründet und ist einer der dynamischsten Unternehmen auf dem Immobilienmarkt. Wir waren einer der ersten Immobilienagenturen in Saratov, die auf die Entwicklung spezialisierter Bereiche achten: Sekundär- und Primärmärkte, Gewerbe…
Eine Anfrage stellen
ООО "Геометрия"
Russland, Föderationskreis Zentralrussland
Año de fundación de la compañía 2017
Wohnimmobilien 115 Gundstücke 16
Federal Real Estate Agency “Geometry” ist ein erfolgreiches schnell wachsendes Unternehmen. An seinem Ursprung - ein Team von Experten mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in Immobilien und über tausend erfolgreiche Transaktionen von unseren Spezialisten abgeschlossen. Das Managementteam beste…
Eine Anfrage stellen
ConPro
Russland, Föderationskreis Zentralrussland
Wohnimmobilien 1
Das Unternehmen wurde als Anlageunternehmen gegründet, es gab Service Akkumulation über Kunden, über die Lieferung von Equipmentm, über ökologische Projekte, wie Abwasserbehandlung, Recycling von verschiedenen Arten von Abfällen. Während des Arbeitsprozesses erschien die Richtung des ausländ…
Eine Anfrage stellen
Городской Центр Недвижимости
Russland, Föderationskreis Zentralrussland
Año de fundación de la compañía 2007
Gewerbeimmobilien 3
Das City Real Estate Center ist ein stabiles, erfolgreich arbeitendes Unternehmen, das das Vertrauen von Verkäufern und Käufern erlangt hat, nicht nur in Russland, sondern auch im Ausland. Wir sorgen für Offenheit und Transparenz jeder Transaktion, daher kooperieren viele Kunden seit vielen …
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen