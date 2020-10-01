Über die Agentur

Just Prime Homes ist eine führende Immobilienagentur mit einem Büro in Moskau und Mitarbeitern des Unternehmens in der Türkei, Zypern, Nordzypern und den VAE. Das Unternehmen bietet weltweit eine breite Palette von Immobiliendienstleistungen sowie kurzfristige und langfristige Immobilieninvestitionen.

Wir sind sicher, dass wir die Besten sind! Nur Prime Homes — ein Team von Fachleuten. Wir bemühen uns, verlässliche Partner für unsere Kunden zu werden, und streben eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit an, die die anspruchsvollsten Anforderungen voll und ganz erfüllt. Wenn Sie professionelle Beratung zu Immobilien benötigen, kontaktieren Sie uns. Wir werden alle Fragen beantworten.