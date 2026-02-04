Fox Promotion S.C

Dienstleistungen

Wir bieten unser Know-how in Immobilieninvestitionen in Polen. Wir bieten den Zugang zu verschiedenen Projekten mit einem tiefen Fokus auf Ertrag. Wir haben eine starke Erfahrung mit ausländischen Investoren. Unsere Leistungen unten:

A) Anschaffung von Investitionen;

B) Vermögenswerte, die Renovierung und Veredelung benötigen (wir können kümmern);

C) Neues Entwicklungsprojekt, das in der Zukunft bereit sein wird, und wir können die Fertigstellung übernehmen.

Für Option A bieten wir folgende Dienste an:

Auffinden der Eigenschaften;

Individuelle Investitionsberatung;

Wir strukturieren den Deal;

Preisverhandlungen;

Wir organisieren das Treffen am Notar mit dem geschworenen Übersetzer (obligatorisch);

Nachdem die Transaktion abgeschlossen ist, verwalten wir die Änderung des Eigentums an den Stadtrat, Gebäudeverwaltung, Energieversorger;

Wir helfen Ihnen, Ihre NIP-Nummer einzurichten (persönliche Steuernummer in Polen);

Wir bieten den 1. Mieter: Wir machen das Marketing, um den Mieter zu finden, organisieren die Besuche, und wir verwalten den Mietkontakt.

Für Option B und C bieten wir die gleichen Dienste wie Option A, und zusätzlich bieten wir: