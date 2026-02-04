  1. Realting.com
Fox Promotion S.C

Polen, Warschau
Company type
Immobilienagentur
2017
6 jahre 8 Monate
English, Polski, Français
thefox.pl
Über die Agentur

Wir wurden 2015 gegründet und sind auf Immobilieninvestitionen in Polen spezialisiert. Unser Büro befindet sich im Stadtzentrum von Warschau und wir waren in den größten polnischen Städten tätig. Unser Büro befindet sich in: ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659 Warschau.

Dienstleistungen

Wir bieten unser Know-how in Immobilieninvestitionen in Polen. Wir bieten den Zugang zu verschiedenen Projekten mit einem tiefen Fokus auf Ertrag. Wir haben eine starke Erfahrung mit ausländischen Investoren. Unsere Leistungen unten:

A) Anschaffung von Investitionen;
B) Vermögenswerte, die Renovierung und Veredelung benötigen (wir können kümmern);
C) Neues Entwicklungsprojekt, das in der Zukunft bereit sein wird, und wir können die Fertigstellung übernehmen.

Für Option A bieten wir folgende Dienste an:

  • Auffinden der Eigenschaften;
  • Individuelle Investitionsberatung;
  • Wir strukturieren den Deal;
  • Preisverhandlungen;
  • Wir organisieren das Treffen am Notar mit dem geschworenen Übersetzer (obligatorisch);
  • Nachdem die Transaktion abgeschlossen ist, verwalten wir die Änderung des Eigentums an den Stadtrat, Gebäudeverwaltung, Energieversorger;
  • Wir helfen Ihnen, Ihre NIP-Nummer einzurichten (persönliche Steuernummer in Polen);
  • Wir bieten den 1. Mieter: Wir machen das Marketing, um den Mieter zu finden, organisieren die Besuche, und wir verwalten den Mietkontakt.

Für Option B und C bieten wir die gleichen Dienste wie Option A, und zusätzlich bieten wir:

  • Koordination und Verwaltung der Arbeit mit dem Innenarchitekt;
  • Regelmäßiger Besuch während der Renovierung;
  • Wir aktualisieren Sie per E-Mail und durch Senden von Fotos;
  • Haushalts- und Zeitplankontrolle Unser Innenarchitekt/Architekt bietet 2 Jahre Garantie für die Fertigstellung.
Nicolas Jerzyk
Nicolas Jerzyk
111 immobilienobjekte
Gosia
Gosia
2 immobilienobjekte
Iwona
Iwona
41 immobilienobjekt
Joanna Fox
Joanna Fox
