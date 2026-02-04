Fox Promotion S.C

Wir wurden 2015 gegründet und sind auf Immobilieninvestitionen in Polen spezialisiert. Unser Büro befindet sich im Stadtzentrum von Warschau und wir waren in den größten polnischen Städten tätig. Unser Büro befindet sich in: ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659 Warschau.
Wir bieten unser Know-how in Immobilieninvestitionen in Polen. Wir bieten den Zugang zu verschiedenen Projekten mit einem tiefen Fokus auf Ertrag. Wir haben eine starke Erfahrung mit ausländischen Investoren. Unsere Leistungen unten:
A) Anschaffung von Investitionen;
B) Vermögenswerte, die Renovierung und Veredelung benötigen (wir können kümmern);
C) Neues Entwicklungsprojekt, das in der Zukunft bereit sein wird, und wir können die Fertigstellung übernehmen.
Für Option A bieten wir folgende Dienste an:
Für Option B und C bieten wir die gleichen Dienste wie Option A, und zusätzlich bieten wir: