Dolce Calabria

Beschreibung des Unternehmens

Wir sind seit fast 10 Jahren auf dem russischen Markt und haben in dieser Zeit großartige Immobilienoptionen für zahlreiche Familien aus Jekaterinburg, Samara, St. Petersburg, Moskau und andere Städte. Neben unseren Managern besteht unser Team aus einem Architekten, mehreren Designern und einem Anwalt, der bei all Ihren bürokratischen Fragen, einschließlich Aufenthaltsgenehmigungen, hilft.



Wir beginnen natürlich mit einer Einführungstour: Wir organisieren Ihre Reise, um uns in Süditalien zu sehen, laden Sie ein, wählen Ihre Tickets aus, finden ein Hotel, Wir treffen uns am Flughafen. Am nächsten Tag werden wir die Einrichtungen besuchen, auf die wir uns zuvor gemeinsam geeinigt haben, entweder per E-Mail oder wenn wir uns in unserem Büro in Moskau treffen. Während dieser Tour stellen wir Ihnen das Leben in unserer Region vor und zeigen Ihnen unsere Strände, Städte und sogar nicht-touristischen Orte. Zum Beispiel wilde Strände, von denen nur Einheimische wissen... Und vieles mehr!



Für Kunden, die noch nicht nach Italien kommen können, haben wir eine Plan-B-Option vorbereitet, nämlich Videotouren und ein Fernkaufformat.

Nach dem Kauf helfen wir allen unseren Kunden, sich an unsere Region zu gewöhnen. Wir unterstützen sie auch bei so einfachen kommunalen Problemen wie dem, was sie bezahlen müssen, und wie sie ihre Wohnung bezahlen sollen, Holen Sie sich eine Internetverbindung, installieren Sie ein Alarmsystem, kaufen Sie eine italienische SIM-Karte usw. Auf diese Weise haben Sie nur angenehme Erinnerungen an den Beginn Ihres neuen Lebens in Italien!