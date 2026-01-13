Über die Agentur

Über Albania Property Group

Die Albania Property Group wurde 2007 gegründet.

Aktuell ist die Albania Property Group mit Büros in Tirana, Durrës, Saranda, Vlora und Lalzit Bay vertreten.

Meilensteine ​​unserer Immobilienaktivitäten in Albanien und des Ausbaus unserer Präsenz in den Küstenregionen:

- Eröffnung des Hauptsitzes in der Hauptstadt Tirana im August 2007

- Eröffnung des Büros in Saranda im Mai 2008

- Eröffnung des Büros in Vlora im Januar 2021

- Eröffnung des Büros in Durrës im September 2022

- Eröffnung des Büros in Lalzit Bay im April 2025

Wir sind ein Team von Experten, deren Hauptziel es ist, Ausländern und albanischen Auswanderern einen umfassenden Einblick in die Möglichkeiten von Investitionen und Immobilienkäufen in Albanien zu geben. Wir sind ein etablierter Ansprechpartner für Immobilien in Albanien.

Expertise

Unsere Expertise umfasst ein breites Immobilienportfolio in idealen Lagen zum Wohnen, für den Ruhestand oder als Kapitalanlage in Albanien. Unser Immobilienportfolio umfasst eine exklusive Auswahl an Objekten in Albanien: gehobene Wohnhäuser, Eigentumswohnungen, Anlageimmobilien, historische Häuser in charakteristischen Städten und Ferienwohnungen. Wir wissen, dass ein Umzug oder der Kauf einer Ferienimmobilie keine leichte Aufgabe ist.

Wie generell erfordert auch ein Umzug nach Albanien – wie jede andere Geschäftstätigkeit im Ausland – umfangreiche Recherchen und die Gewissheit, mit welchem ​​Unternehmen Sie zusammenarbeiten.

Das Hauptziel der Albania Property Group ist es, Sie bei Ihrem Immobilienkauf oder -verkauf bestmöglich zu unterstützen. Wir helfen Ihnen, Ihre Traumimmobilie oder -investition in Albanien zu finden.