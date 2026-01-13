Über Albania Property Group
Die Albania Property Group wurde 2007 gegründet.
Aktuell ist die Albania Property Group mit Büros in Tirana, Durrës, Saranda, Vlora und Lalzit Bay vertreten.
Meilensteine unserer Immobilienaktivitäten in Albanien und des Ausbaus unserer Präsenz in den Küstenregionen:
- Eröffnung des Hauptsitzes in der Hauptstadt Tirana im August 2007
- Eröffnung des Büros in Saranda im Mai 2008
- Eröffnung des Büros in Vlora im Januar 2021
- Eröffnung des Büros in Durrës im September 2022
- Eröffnung des Büros in Lalzit Bay im April 2025
Wir sind ein Team von Experten, deren Hauptziel es ist, Ausländern und albanischen Auswanderern einen umfassenden Einblick in die Möglichkeiten von Investitionen und Immobilienkäufen in Albanien zu geben. Wir sind ein etablierter Ansprechpartner für Immobilien in Albanien.
Expertise
Unsere Expertise umfasst ein breites Immobilienportfolio in idealen Lagen zum Wohnen, für den Ruhestand oder als Kapitalanlage in Albanien. Unser Immobilienportfolio umfasst eine exklusive Auswahl an Objekten in Albanien: gehobene Wohnhäuser, Eigentumswohnungen, Anlageimmobilien, historische Häuser in charakteristischen Städten und Ferienwohnungen. Wir wissen, dass ein Umzug oder der Kauf einer Ferienimmobilie keine leichte Aufgabe ist.
Wie generell erfordert auch ein Umzug nach Albanien – wie jede andere Geschäftstätigkeit im Ausland – umfangreiche Recherchen und die Gewissheit, mit welchem Unternehmen Sie zusammenarbeiten.
Das Hauptziel der Albania Property Group ist es, Sie bei Ihrem Immobilienkauf oder -verkauf bestmöglich zu unterstützen. Wir helfen Ihnen, Ihre Traumimmobilie oder -investition in Albanien zu finden.
Engagierter Service
Wir bieten Ihnen in jedem Schritt dieses Prozesses zuverlässige Unterstützung. Als eines der ältesten Immobilienunternehmen vermarkten wir seit über 18 Jahren albanische Immobilien im Ausland. Wir sind stolz darauf, bereits Hunderte von ausländischen Kunden sowie albanische Auswanderer betreut zu haben, die über uns Immobilien erworben haben.
Wir sind jederzeit für Sie da. Unser Team freut sich darauf, Ihnen unsere Dienstleistungen anzubieten. Wir sind in der Hauptstadt und allen Küstenstädten unseres Landes vertreten und vermitteln albanische Immobilien auf den internationalen Markt.
Zu unseren Dienstleistungen gehören Mietverwaltung, Immobilienverwaltung und die Bereitstellung von Möbelpaketen. Unser Unternehmen verwaltet ein Portfolio von ca. 500 Ferienunterkünften, darunter Apartments in erster Reihe in Vlora, Saranda, Golem und Durrës sowie Villen in den wunderschönen Ferienorten der Lalzit-Bucht und am Kap Rodon.
Unser Team ist darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Pakete für unsere Kunden anzubieten, die eine Immobilie in Albanien erworben haben. Die Albania Property Group legt ebenso großen Wert auf den Kundenservice nach dem Kauf wie auf den Kauf selbst.
Ziel