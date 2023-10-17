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Квартиры в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Этаж 3/5
Просторные Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Бурсе. Просторные квартиры с 3 спальнями наход…
€152,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/9
Стильные Меблированные Квартиры в Бурсе. Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в Бурсе расположен…
€103,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/9
Стильные Меблированные Квартиры в Бурсе. Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в Бурсе расположен…
€90,500

Параметры недвижимости в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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