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Отели в Sekerhane Mahallesi, Турция

Аланья
30
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30 объектов найдено
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
€2,04 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
€10,73 млн
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
€24,20 млн
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной в Аланья, Турция
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
€5,89 млн
Отель 2 комнаты с бассейном, с Meblirovannaya в Аланья, Турция
Отель 2 комнаты с бассейном, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Уютный отель с бассейном недалеко от пляжа Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, …
€3,61 млн
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
€8,80 млн
Отель 1 комната с видом на море в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 469 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель с номерами с кухней и видом на море в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюлле…
€6,05 млн
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Этаж 1/1
Отель 4 звезды по системе "все включено" в PAYALLARРайон: Анталья, Аланья, ПаялларОтель сост…
€13,75 млн
Отель с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Отель с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Этаж 1/5
Здание с лицензией для отеля на средиземном берегу в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гю…
€1,76 млн
Отель с лифтом, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Отель с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Прекрасный Отель на 16 комнат в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаОтель расположен в центре райо…
€2,04 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Замечательный, роскошный отель в KAŞ с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, КашОтель на 2…
€2,45 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 1 570 м²
Этаж 1/1
Прекрасный, уютный отель в KAŞ с роскошным видом на мореРайон: Анталья, КашЕСТЬ 10 НОМЕРОВ С…
€3,32 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 1 530 м²
Этаж 1/1
Райский отель в KAŞ на берегу моряРайон: Анталья, КашНа участке площадью 1530 м2 рядом с ним…
€4,64 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Площадь 1 676 м²
Этаж 1/4
Отель на 21 номер с бассейном в 200 м от моря в İSKENDERUNРайон: Анталья, АланьяРасстояние …
€2,04 млн
Отель с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Отель с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Площадь 1 800 м²
Этаж 1/6
4-Звездочный отель на 160 номеров на первой линии моря в KONAKLIРайон: Анталья, Аланья, Кон…
€10,45 млн
Отель с видом на море в Аланья, Турция
Отель с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 420 м²
Этаж 1/1
Семейный отель 6 квартирРайон: Анталья, Аланья, ЧаршыРасстояние до моря: 2000По одному ТАПУ …
€847,000
Отель 289 комнат с лифтом, с сауной, с баней в Аланья, Турция
Отель 289 комнат с лифтом, с сауной, с баней
Аланья, Турция
Комнаты 289
Площадь 10 000 м²
Турция г. Аланья   Курортный отель с пляжем   Успешный, дейс…
€69,00 млн
Отель с лифтом, с сауной, с баней в Аланья, Турция
Отель с лифтом, с сауной, с баней
Аланья, Турция
Площадь 50 000 м²
Турция г.Аланья   Отель с пляжем 200 м   Великолепный огромн…
€69,00 млн
Отель с лифтом в Аланья, Турция
Отель с лифтом
Аланья, Турция
Турция г.Аланья   Отель 4**** в 300 м от пляжа   Уютный отел…
€4,50 млн
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Турция г.Аланья   Отель с пляжем   Отельный комплекс на перв…
€25,50 млн
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Турция г. Аланья   Курорт с пляжем   Отель-курорт в районе А…
€19,60 млн
Отель с сауной в Аланья, Турция
Отель с сауной
Аланья, Турция
Турция г. Аланья   Отель с аквапарком   Отель 5***** на побе…
€18,50 млн
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Площадь 4 000 м²
Турция г.Аланья   Отель в пригороде Аланьи   Действующий пля…
€7,60 млн
Отель с лифтом, с террасой в Аланья, Турция
Отель с лифтом, с террасой
Аланья, Турция
Турция г.Аланья   Отель с пляжем   Отель в 2,5 км от центра …
€21,00 млн
Отель с кондиционером, с видом на море, с сауной в Аланья, Турция
Отель с кондиционером, с видом на море, с сауной
Аланья, Турция
Турция г.Аланья   Отель 5***** на первой линии   Успешный, к…
€60,00 млн
Отель с сауной в Аланья, Турция
Отель с сауной
Аланья, Турция
Турция г.Аланья   Резиденция - отель 5*****   Предложение дл…
€4,80 млн
Отель с сауной в Аланья, Турция
Отель с сауной
Аланья, Турция
Турция г. Аланья   Отель в г. Аланья   Делюкс - отель, работ…
€42,50 млн
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Турция г.Аланья   Отель с пляжем   Уютный отель на первой ли…
€26,69 млн
Отель с сауной в Аланья, Турция
Отель с сауной
Аланья, Турция
Площадь 14 825 м²
Турция г. Аланья   Отель в 150 м от пляжа   Шикарный отель с…
€42,00 млн
Отель с лифтом, с сауной, с охраной в Аланья, Турция
Отель с лифтом, с сауной, с охраной
Аланья, Турция
Турция г.Аланья   Апарт-отель (от 10% годовых)   Предложение…
€7,05 млн

Типы недвижимости в Sekerhane Mahallesi

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