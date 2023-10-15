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Пентхаусы с видом на море в Milas, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Квартиры с Видом на Море и Озеро в Бодруме, Адабюкю Предлагаемые на продажу квартиры находят…
€222,000

Параметры недвижимости в Milas, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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