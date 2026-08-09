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Пентхаусы с видом на море в Милясе, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Миляс, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Пентхаусы с видом на море в Бодруме, Адабюкю, рядом с аэропортом Адабюкю с его чистейшим воз…
$167,981
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