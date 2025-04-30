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Дома у моря в Мезитлях, Турция

дуплексы
7
4 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в хорошем месте в Мерсине, Мезитли Новые квартиры на продажу расположены в ко…
$178,367
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Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$229,798
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Дуплекс 5 комнат в Мезитли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$339,225
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Дуплекс 3 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$273,569
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