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Квартиры с видом на горы в Кемере, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Кемер, Турция
Квартира 3 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Меблированная квартира в Кемере, Чамьюва, с видом на бассейн и лес Кемер ежегодно привлекает…
$218,060
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Квартира 2 комнаты в Кемер, Турция
Квартира 2 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Рассрочку в Кемере, Анталия. Проект расположен в Кемере, Анталия. Он состоит из к…
$184,283
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