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Дуплексы с бассейном в Измите, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Sekbanli Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Sekbanli Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1
Проект жилого комплекса в районе Чайыркей - город Коджаэли. Проект распланирован на территор…
Цена по запросу
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