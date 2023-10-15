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Квартиры с видом на горы в Harbiye Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Harbiye Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Harbiye Mahallesi, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
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Цена по запросу

Параметры недвижимости в Harbiye Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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