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Квартиры с видом на горы в Guemuessuyu Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом в Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Taksim, one of the most popular districts of Istanbul, is hosting a new housing project. The…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Guemuessuyu Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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