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Снять Коммерческая недвижимость на длительный срок в Черноморском регионе, Турция

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2 объекта найдено
Магазин 30 м² в Ортахисар, Турция
Магазин 30 м²
Ортахисар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Магазин в аренду на оживленной улице в Беширли, Трабзон Это коммерческое помещение расположе…
$321
в месяц
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Коммерческое помещение 80 м² в Senkoy, Турция
Коммерческое помещение 80 м²
Senkoy, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Помещения расположены на первом этаже жилого дома в Дурресе. Недвижимость имеет общую площад…
$699
в месяц
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Агентство
AFS Real Estate Management
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