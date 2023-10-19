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Дуплексы в Авджылар, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни с парковка, с c ремонтом в Авджылар, Турция
Дуплекс 3 спальни с парковка, с c ремонтом
Авджылар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Стамбуле Рядом с Главной Улицей в Авджыларе. Квартиры на продажу находятся в Авдж…
€156,000
Realting.com
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