  2. Танзания
  3. Zanzibar
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Zanzibar, Танзания

Занзибар Центрально-Южный
7
Paje
6
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Kati, Танзания
Дом 3 комнаты
Kati, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Откройте для себя редкую возможность владеть потрясающей пляжной недвижимостью в одном из са…
$390
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
