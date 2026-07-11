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Квартиры с садом в Занзибаре Центрально-Южном, Танзания

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Paje
5
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Bwejuu, Танзания
Premium Premium
Квартира 1 комната
Bwejuu, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Проект в Занзибаре "Aura Ra", премиального класса, на первой береговой линии, всего 100м. от…
$83,000
НДС
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Застройщик
MB HOMES
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Квартира 1 комната в Bwejuu, Танзания
Квартира 1 комната
Bwejuu, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Beachfront Zanzibar Premium Project 5*Продажа перед началом строительных работ:СПА Курорт и …
$90,000
НДС
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Квартира 2 комнаты в Bwejuu, Танзания
Квартира 2 комнаты
Bwejuu, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/9
В AURA PARK вы не просто покупаете квартиру на Занзибаре — вы инвестируете в стиль жизни, ко…
$90,000
НДС
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Застройщик
MB HOMES
Языки общения
English, Русский, Türkçe
OkeaskOkeask
Квартира 1 комната в Bwejuu, Танзания
Квартира 1 комната
Bwejuu, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Beachfront Zanzibar Premium Project 5*Продажа перед началом строительных работ:СПА Курорт и …
$90,000
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Квартира 2 комнаты в Bwejuu, Танзания
Квартира 2 комнаты
Bwejuu, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/5
При покупке этой квартиры вы можете получить вид на жительство! Последние две квартиры с отд…
$118,000
НДС
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Застройщик
MB HOMES
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Студия 1 комната в Kusini, Танзания
Студия 1 комната
Kusini, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/6
Премиальный Wellness комплекс в 80 м от океана: TOP-3  Kendwa, Nungwi & Paje.  ✔ Топ-л…
$83,000
НДС
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Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
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Типы недвижимости в Занзибаре Центрально-Южном

квартиры-студии
однокомнатные

Параметры недвижимости в Занзибаре Центрально-Южном, Танзания

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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