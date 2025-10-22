Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Занзибар Северный
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Занзибаре Северном, Танзания

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Nungwi, Танзания
Дом 2 комнаты
Nungwi, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
An exceptional opportunity to own a sea view property in the heart of Zanzibar’s northern co…
$95,000
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Параметры недвижимости в Занзибаре Северном, Танзания

Недорогая
Элитная
