Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Занзибар
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Занзибаре, Танзания

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Занзибар, Танзания
Квартира 3 комнаты
Занзибар, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,230
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти