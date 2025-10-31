Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Uroa
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Uroa, Танзания

1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Uroa, Танзания
Вилла 5 комнат
Uroa, Танзания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
For Sale: Beautiful Two-Storey Villa in Uroa, Zanzibar We're offering a stunning two-storey…
$199,000
Частный продавец
Языки общения
English
