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Коммерческая недвижимость в Southern Highlands Zone, Танзания

1 объект найдено
MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE в Сумбаванга, Танзания
MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE
Сумбаванга, Танзания
Площадь 147 000 м²
DETAILS MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE Discover an outstandin…
€3,67 млн
в месяц
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