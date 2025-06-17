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Жильё в Mjini, Танзания

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Занзибар, Танзания
Квартира 1 комната
Занзибар, Танзания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/11
🌊 Эксклюзивное предложение: 1-комнатная квартира на берегу Индийского океана! 📍 Лучшая ло…
$85,000
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Mjini, Танзания

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