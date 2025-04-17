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Виллы в Kusini, Танзания

Paje
6
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6 объектов найдено
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии в Paje, Танзания
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Paje, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в закрытом комплексе из 10 объек…
$269,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии в Paje, Танзания
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Paje, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в закрытом комплексе из 10 кварт…
$269,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии в Paje, Танзания
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Paje, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в закрытом комплексе из 10 кварт…
$259,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии в Paje, Танзания
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Paje, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в закрытом комплексе из 10 кварт…
$269,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии в Paje, Танзания
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Paje, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в закрытом комплексе из 10 кварт…
$269,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии в Paje, Танзания
Вилла 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Paje, Танзания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в закрытом комплексе из 10 кварт…
$259,000
Оставить заявку
Закрыть
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Параметры недвижимости в Kusini, Танзания

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