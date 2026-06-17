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Квартиры-студии с видом на море в Kusini, Танзания

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Paje
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1 объект найдено
Студия 2 комнаты в Bwejuu, Танзания
Студия 2 комнаты
Bwejuu, Танзания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/6
Премиум апартаменты 80м от океана PAJE   с инфраструктурой отеля 5* WELLNESS :  ресепш…
$83,000
НДС
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Параметры недвижимости в Kusini, Танзания

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