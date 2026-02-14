  1. Realting.com
  2. Танзания
  3. Kaskazini A

Продажа новостроек в Kaskazini A

Nungwi
1
Жилой комплекс "The Eyes of Zanzibar"-Nungwi
Nungwi, Танзания
от
$84,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Занзибар активно развивается, и одними из самых ярких точек роста сегодня являются районы Нунгви(северо-запад острова), жемчужина занзибара с нетронутыми пляжами и круглогодичным отдыхом. Бирюзовая вода, белый песок - идеальное место для отдыха и дайвинга. пляж находится в 10 минутах ходьбы…
Застройщик
MBHomes
Застройщик
MBHomes
Языки общения
Русский
