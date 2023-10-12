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Пентхаусы с видом на море в Аликанте, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 6/5
Квартиры с Видом на Море в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в городе Аликанте. Эт…
€254,000

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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