ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Провинция Аликанте
Особняки
Особняки с видом на горы в Провинция Аликанте, Испания
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Бунгало 1 спальня
Los Balcones, Испания
1
1
60 м²
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Lago jardin. Общая площадь 60.00 м2, состоит из 2 ко…
€78,876
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Mijas, Испания
3
2
167 м²
3 Infinity Community pools Open plan kitchen Air con Hot & Cold through aerotermia I…
€712,750
Рекомендовать
Дом 5 спален с сауной
Union Hill-Novelty Hill, США
5
5
545 м²
Cовременная просторная вилла расположилась в районе La Alqueria, Бенахавис. Дом постро…
€2,40 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с садом, с Pool, с terrassa
Льорет-де-Мар, Испания
5
458 м²
Вилла расположена в престижном районе недалеко от пляжа Кала Каньельес. Вилла имеет незабыва…
€1,50 млн
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Torre Pacheco, Испания
3
2
98 м²
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
€132,698
Рекомендовать
Дом 3 спальни с охраной
Коста-Брава, Испания
3
3
200 м²
Дом с видом на море в урбанизации Мартосса города Тосса де Мар. Урбанизация на 30 дом…
€973,060
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с общественным бассейном
Los Balcones, Испания
2
1
63 м²
Квартира с 2 спальнями и 1 ванной комнатой на Филиппинах. Кухня открыта для гостиной и терр…
€179,225
Рекомендовать
Дом 2 спальни с террасой, с водоснабжением, с барбекю
Puerto Real, Испания
2
1
95 м²
€330,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с ванной, с личным бассейном, с энергетическим сертификатом
Бенитачель, Испания
4
2
200 м²
Вилла с видом на море Вилла построена в средиземноморском стиле. Состоит из 4 спален и 2 ван…
€791,696
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кладовой
Torre Pacheco, Испания
2
2
63 м²
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
€240,673
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Малага, Испания
3
3
Апартамент нижний этаж, Benahavís, Costa del Sol. 3 Спальные комнаты, 3 Ванные комнаты, Площ…
€475,546
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с садом, с Pool
La Zenia, Испания
2
2
70 м²
Жилой комплекс, расположенный в Пунта-Прима, Ориуэла-Коста. Пунта-Прима является одним из са…
€316,554
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL