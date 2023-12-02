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Квартиры в Толмин, Словения

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Мост-на-Сочи, Словения
Квартира 2 спальни
Мост-на-Сочи, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 2/6
В продаже квартиры от застройшика в элитном доме с подземной парковкой Стоимость квартиры…
€195,000
в месяц
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