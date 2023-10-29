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Магазины в Ново-Место, Словения

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1 объект найдено
Магазин в Ново-Место, Словения
Магазин
Ново-Место, Словения
Площадь 2 002 м²
Количество этажей 1
Торговый продуктовый центр в одном из крупн…
€3,60 млн
Realting.com
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