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Дома в District of Bratislava I, Словакия

2 объекта найдено
Дом в Bratislava - mestska cast Stare Mesto, Словакия
Дом
Bratislava - mestska cast Stare Mesto, Словакия
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в Братиславе на 2 квартиры. Предлагаем на продаже 2 квартиры в двухdome в Я…
$477,948
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Дом 2 комнаты в Bratislava - mestska cast Stare Mesto, Словакия
Дом 2 комнаты
Bratislava - mestska cast Stare Mesto, Словакия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 431 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже полуфункциональное здание  в Bratislava-Stare Mesto, вблизи президентск…
Цена по запросу
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