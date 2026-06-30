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Квартиры с видом на горы в Центральной Сербии, Сербия

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Квартира 2 комнаты
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Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3
$71,991
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Квартира 2 комнаты в Соко-Баня, Сербия
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Соко-Баня, Сербия
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Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
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$77,992
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Дом 1 спальня в Seoce, Сербия
Дом 1 спальня
Seoce, Сербия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
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Продается дом в Будве, район Сеоце. Дом расположен на участке площадью 250 м2. С балкона и и…
$243,869
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Студия 1 комната в Draglica, Сербия
Студия 1 комната
Draglica, Сербия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/2
$65,769
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Квартира 2 комнаты в Donji Matejevac, Сербия
Квартира 2 комнаты
Donji Matejevac, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Самая популярная европейская страна для переезда в 2022-2023г ! Покупая недвижимость от л…
$82,280
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Вилла в Сремска-Каменица, Сербия
Вилла
Сремска-Каменица, Сербия
Площадь 1 600 м²
| 1 600 м² | участок 1 629 м² | 5+ уровней | около 20 помещений | несколько террас | премиум…
$1,05 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты в Златиборский административный округ, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златиборский административный округ, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
$97,752
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Дом 5 спален в Bogojevo, Сербия
Дом 5 спален
Bogojevo, Сербия
Количество спален 5
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Квартира 4 комнаты в Белград, Сербия
Квартира 4 комнаты
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Площадь 103 м²
Этаж 2/6
Предлагаемая квартира имеет площадь 103.29 кв м.  Имеет продуманную планировку. Как и все кв…
$345,606
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Квартира 2 комнаты в Donji Matejevac, Сербия
Квартира 2 комнаты
Donji Matejevac, Сербия
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Количество спален 1
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Последнее время Сербия становится очень востребованной страной и туда устремился поток мигра…
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Дом 5 комнат
City of Novi Sad, Сербия
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Площадь 150 м²
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Квартира 2 спальни в City of Novi Pazar, Сербия
Квартира 2 спальни
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Площадь 75 м²
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К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш. Ниш, третий по чис…
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Параметры недвижимости в Центральной Сербии, Сербия

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