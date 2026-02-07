Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Саудовская Аравия
  3. Ad Dir`iyah
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Ad Diriyah, Саудовская Аравия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Ad Diriyah, Саудовская Аравия
Квартира
Ad Diriyah, Саудовская Аравия
Премиальный жилой комплекс в самом сердце исторического района Diriyah. Проект Ritz-Carlton …
$2,92 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти