Второе гражданство за 2 месяца

О программе иммиграции

✔️ Второе гражданство за инвестиции для всей семьи! (невозвратный взнос в Национальный фонд трансформации Сан-Томе и Принсипи от 90000$ ):

  • Новая программа с августа 2025 г. от африканского островного государства Сан-Томе и Принсипи доступна гражданам России и Республики Беларусь

  • Ускоренное рассмотрение заявлений - всего 2 месяца!

  • Не требуется проживания и знания языка

  • Возможность включения в одну заявку супруга, детей до 30 лет и родителей старше 55 лет (семейный пакет до 4х человек 95000$, каждый последующий член семьи +5000$)

  • Признается партнер по гражданскому браку, дети от бывших супругов

  • Дистанционная подача документов

  • Безвизовый доступ в 69 стран, включая Гонконг, Сингапур, Панама, ОАЭ

  • Привилегии в странах Содружества португалоязычных стран (CPLP), включая упрощённые условия для жизни и работы в Португалии и Бразилии

  • Простой и прозрачный процесс оформления паспорта лицензированным партнером, конфиденциальный и безопасный

  • Ваш инструмент для долгосрочного личного, семейного и международного планирования

Каждый запрос рассматривается индивидуально с учетом Ваших целей, текущего статуса и планов на будущее/

💳 Стоимость услуги:

  • пошлина за подачу 5000$

  • юридическое сопровождение - по договору индивидуально

  • нотариус, апостиль, переводы - по факту услуг

❓ Как получить услугу:

  • напишите Ваш вопрос и оставьте контакт для ватсапп (не звоним!) для первичного определения Вашей ситуации

  • прямая онлайн консультация с лицензированным исполнителем услуги , полное информирование о всех аспектах с учетом Ваших конкретных условий и дальнейших планов

  • Ваше решение о покупке услуги, заключение договора и оплата

  • подготовка и подача документов под ключ, полное сопровождение

  • 🔔 Вы и Ваша семья - владельцы паспортов Сан-Томе и Принсипи для Ваших международных целей.

Ждем Ваших обращений!

Маргарита Денисова, брокер по зарубежной недвижимости VRC

