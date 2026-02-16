Второе гражданство за 2 месяца

✔️ Второе гражданство за инвестиции для всей семьи! (невозвратный взнос в Национальный фонд трансформации Сан-Томе и Принсипи от 90000$ ):
Новая программа с августа 2025 г. от африканского островного государства Сан-Томе и Принсипи доступна гражданам России и Республики Беларусь
Ускоренное рассмотрение заявлений - всего 2 месяца!
Не требуется проживания и знания языка
Возможность включения в одну заявку супруга, детей до 30 лет и родителей старше 55 лет (семейный пакет до 4х человек 95000$, каждый последующий член семьи +5000$)
Признается партнер по гражданскому браку, дети от бывших супругов
Дистанционная подача документов
Безвизовый доступ в 69 стран, включая Гонконг, Сингапур, Панама, ОАЭ
Привилегии в странах Содружества португалоязычных стран (CPLP), включая упрощённые условия для жизни и работы в Португалии и Бразилии
Простой и прозрачный процесс оформления паспорта лицензированным партнером, конфиденциальный и безопасный
Ваш инструмент для долгосрочного личного, семейного и международного планирования
Каждый запрос рассматривается индивидуально с учетом Ваших целей, текущего статуса и планов на будущее/
💳 Стоимость услуги:
пошлина за подачу 5000$
юридическое сопровождение - по договору индивидуально
нотариус, апостиль, переводы - по факту услуг
❓ Как получить услугу:
напишите Ваш вопрос и оставьте контакт для ватсапп (не звоним!) для первичного определения Вашей ситуации
прямая онлайн консультация с лицензированным исполнителем услуги , полное информирование о всех аспектах с учетом Ваших конкретных условий и дальнейших планов
Ваше решение о покупке услуги, заключение договора и оплата
подготовка и подача документов под ключ, полное сопровождение
🔔 Вы и Ваша семья - владельцы паспортов Сан-Томе и Принсипи для Ваших международных целей.
Ждем Ваших обращений!
Маргарита Денисова, брокер по зарубежной недвижимости VRC