Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. городской округ Ступино
  4. Жилая

Жильё в городской округ Ступино, Россия

3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в городской округ Ступино, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Ступино, Россия
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Номер лота: 4209799, Предлагается квартира с изолированными комнатами. Один взрослый собстве…
$32,465
Оставить заявку
Дом в городской округ Ступино, Россия
Дом
городской округ Ступино, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается современный коттедж 240 кв.м. с гаражом и котельной (жилая площадь 190.7) , баня 3…
$193,245
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Dubechino, Россия
Коттедж 3 комнаты
Dubechino, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с двумя спальнями на участке 9 соток в коттеджном поселке. Участок…
$42,860
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в городской округ Ступино, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов