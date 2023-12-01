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Жильё в Женева, Швейцария

дома
3
3 объекта найдено
Вилла 8 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 8 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Престижный дом с захватывающими дух видами, в отличном состоянии. Этот потрясающий, спроект…
€20,00 млн
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Вилла 5 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 5 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Этот великолепный дом расположен в эксклюзивном районе, в самом сердце Вандевра, всего в нес…
€7,30 млн
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Вилла 5 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 5 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Современная вилла с видом на озеро. Эта привлекательная вилла с современной архитектурой, св…
€9,00 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Женева, Швейцария

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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