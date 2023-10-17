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Россия
округ Гавань
Жильё в округ Гавань, Россия
квартиры
19
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19 объектов найдено
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Квартира
округ Гавань, Россия
20 м²
Арт. 52032925 Уважаемый покупатель, Вашему вниманию предлагается доходный апартамент в Loft…
€63,262
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
округ Гавань, Россия
2
53 м²
5/5
Светлая уютная квартира в сталинском кирпичном доме с балконом и высокими потолками 3 метра…
€106,675
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
25 м²
Арт. 52072374 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию стильную и современную сту…
€115,817
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
17 м²
Арт. 49328662 Продается однокомнатная квартира с отдельным входом в Сталинском доме! Отличн…
€63,262
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
100 м²
Арт. 47840832 Двух уровневая квартира на Васильевском острове, из окон которой виден купол …
€287,110
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
159 м²
Арт. 46779835 Представляется к продаже квартира в доме премиум класса в Василеостровском ра…
€369,740
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
81 м²
Арт. 45686381 Квартира в центре Васильевского острова ! Вид в зеленый двор Уважаемый пок…
€141,122
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
130 м²
Арт. 46429178 Вашему вниманию представляется просторная семейная квартира в ЖК "Петровская …
€457,430
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
28 м²
Арт. 43820569 Продается чистая и светлая студия в ЖК Бизнес-класса "MONODOM на Малом". По…
€84,187
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
36 м²
Арт. 41608641 Квартира в центре Васильевского острова с современным ремонтом! Высота потолк…
€99,272
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
39 м²
Арт. 34011489 Ви на Финский залив и панораму города! Лоджия с панорамным остеклением! Дор…
€88,566
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
121 м²
Арт. 38882232 Просторная тихая семейная квартира с ремонтом, мебелью и техникой! Дорогой …
€352,318
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
89 м²
Арт. 19407134 Переуступка от собственника! На очень выгодных условиях! Предлагается евро-тр…
€198,544
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
65 м²
Арт. 34168347 Двухсторонняя квартира с панорамным видом на залив. Дом для коллекционеров ра…
€141,025
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
94 м²
Арт. 34481402 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию апартаменты с потрясающим …
€364,971
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
66 м²
Арт. 25268788 ЖК "The Residence" - это комфорт и безопасность: круглосуточное видеонаблюден…
€252,073
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
144 м²
Арт. 26095322 Уважаемый покупатель!!!Представляем Вашему вниманию эксклюзивную квартиру в эл…
€671,546
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
161 м²
Арт. 22206790 Видовая просторная квартира с продуманной планировкой. Благодаря своему распол…
€809,748
Рекомендовать
Квартира
округ Гавань, Россия
147 м²
Арт. 22330700 Видовая просторная квартира с продуманной планировкой. Благодаря своему распол…
€739,674
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Параметры недвижимости в округ Гавань, Россия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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