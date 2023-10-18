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Дома в Монако

2 объекта найдено
Дом 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой в Монако, Монако
Дом 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Монако, Монако
Комнаты 5
Этаж 10/10
В роскошной резиденции с консьержем, двухуровневый пентхаус 520 м2, полностью меблированный …
€60,00 млн
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Монако, Монако
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Монако, Монако
Комнаты 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 4
Потрясающая 3-комнатная квартира, полностью отремонтированная в 2019 году роскошной отде…
€14,95 млн

Параметры недвижимости в Монако

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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