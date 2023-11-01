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Дома в Казахстане

3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с центральным отоплением в Альмерек, Казахстан
Коттедж 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с центральным отоплением
Альмерек, Казахстан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…
€93,333
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, возможен торг в Альмерек, Казахстан
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, возможен торг
Альмерек, Казахстан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…
€73,111
Особняк в Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Особняк
Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Площадь 403 м²
Проснувшись утором, первое что Вы ВИДИТЕ в окно это ГОРЫ! Дорога от пр. Достык до ворот дома…
€1,42 млн

Параметры недвижимости в Казахстане

с видом на горы
недорогая
элитная
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