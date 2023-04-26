Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Казахстан

Жильё в Казахстане

квартиры
1
дома
3
4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Альмерек, Казахстан
Коттедж 4 спальни
Альмерек, Казахстан
2 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 89,892
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…
Коттедж 3 спальни в Альмерек, Казахстан
Коттедж 3 спальни
Альмерек, Казахстан
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 70,416
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…
Квартира 1 спальня в Альмерек, Казахстан
Квартира 1 спальня
Альмерек, Казахстан
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 1/3 Этаж
€ 23,785
Загородная квартира в коттеджном городке Жана Куат, в северном направлении от г. Алматы (вбл…
Особняк в Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Особняк
Алматы (Алма-Ата), Казахстан
403 м²
€ 1,366,365
Проснувшись утором, первое что Вы ВИДИТЕ в окно это ГОРЫ! Дорога от пр. Достык до ворот дома…

Регионы с недвижимостью на продажу

Panfilovskiy selskiy okrug
Алматинская область

Параметры недвижимости в Казахстане

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти