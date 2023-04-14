Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Саболч - Сатмар - Берег
  5. Nyiregyhazi jaras

Купить недвижимость в Ньиредьхаза, Венгрия

361 объект найдено
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 90,542
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 186,693
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 124,996
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 58,759
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 53,150
Дом 5 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 151,972
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 160,225
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 66,771
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 75,986
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м²
€ 210,998
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 71,846
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 87,871
Дом 5 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м²
€ 280,440
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 114,580
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 95,884
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 98,822
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 79,859
Дом 6 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 496,779
Дом 6 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 545 м²
€ 638,334
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 66,504
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 317,832
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 63,833
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 77,455
Дом 8 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м²
€ 550,196
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 76,119
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м²
€ 173,606
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 173,606
Квартира 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 92,946
Квартира 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 106,567
Квартира 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 148,767

Параметры недвижимости в Ньиредьхаза, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти