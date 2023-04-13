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Венгрия
Задунайский край
Komarom-Esztergom
Купить недвижимость в Komarom-Esztergom, Венгрия
Будапешт
2006
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2 012 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 333,857
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 138,884
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 106,567
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 117,464
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 112,176
Квартира 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
99 м²
€ 344,273
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 111,909
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 103,629
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 103,870
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 156,245
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
€ 66,504
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 157,580
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
111 м²
€ 280,173
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 159,984
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 133,276
Квартира 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
140 м²
€ 360,298
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
€ 82,529
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 92,145
Отремонтированная однокомнатная квартира Впечатляющая возможность ждет вас в 8-м округе, в …
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
€ 93,480
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 280,440
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 122,592
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 87,871
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 117,251
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 128,201
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 106,567
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 105,499
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 234,768
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 77,188
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 291,123
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 160,251
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Параметры недвижимости в Komarom-Esztergom, Венгрия
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