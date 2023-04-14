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Купить дом в Keszthelyi jaras, Венгрия

Хевиз
72
Кестхей
32
291 объект найдено
Дом 3 комнатыв Кестхей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 224,352
Дом 8 комнатв Alsopahok, Венгрия
Дом 8 комнат
Alsopahok, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 240,110
Дом 3 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 224,325
Дом 6 комнатв Залаапати, Венгрия
Дом 6 комнат
Залаапати, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м²
€ 299,000
Дом 2 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 125,263
Дом 3 комнатыв Балатондьёрёк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 263,079
Дом 4 комнатыв Кестхей, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 69,175
Дом 4 комнатыв Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 4 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 133,276
Дом 4 комнатыв Sarmellek, Венгрия
Дом 4 комнаты
Sarmellek, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 98,555
Дом 5 комнатв Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 5 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м²
€ 427,070
Дом 5 комнатв Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 5 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м²
€ 427,070
Дом 5 комнатв Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 5 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м²
€ 427,070
Дом 5 комнатв Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 5 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м²
€ 427,070
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 100,157
Дом 5 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 5 комнат
Хевиз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 531,500
Дом 4 комнатыв Балатондьёрёк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 467,133
Дом 3 комнатыв Cserszegtomaj, Венгрия
Дом 3 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 199,900
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 96,685
Дом 1 комнатав Варвёльдь, Венгрия
Дом 1 комната
Варвёльдь, Венгрия
1 Количество комнат 50 м²
€ 88,138
Дом 3 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 167,997
Дом 4 комнатыв Alsopahok, Венгрия
Дом 4 комнаты
Alsopahok, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 133,276
Дом 3 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 227,023
Дом 4 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
4 Количество комнат 139 м²
€ 467,400
Дом 2 комнатыв Залаапати, Венгрия
Дом 2 комнаты
Залаапати, Венгрия
2 Количество комнат 60 м²
€ 23,771
Дом 4 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м²
€ 445,000
Дом 4 комнатыв Балатондьёрёк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 424,666
В панорамной, тихой части Балатонгёрока, без движения, недалеко от пляжа, мы предлагаем жило…
Дом 5 комнатв Балатондьёрёк, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатондьёрёк, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м²
€ 504,792
Дом 2 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 200,047
Дом 5 комнатв Gyenesdias, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyenesdias, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 413,983
Дом 5 комнатв Gyenesdias, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyenesdias, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 200,047

Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия

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