Купить дом в Keszthelyi jaras, Венгрия

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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Keszthelyi jaras
Дома
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72
Кестхей
32
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291 объект найдено
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Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 224,352
Дом 8 комнат
Alsopahok, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 240,110
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 224,325
Дом 6 комнат
Залаапати, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
164 м²
€ 299,000
Дом 2 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 125,263
Дом 3 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 263,079
Дом 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 69,175
Дом 4 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 133,276
Дом 4 комнаты
Sarmellek, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
€ 98,555
Дом 5 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
141 м²
€ 427,070
Дом 5 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
141 м²
€ 427,070
Дом 5 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
141 м²
€ 427,070
Дом 5 комнат
Cserszegtomaj, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
141 м²
€ 427,070
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 100,157
Дом 5 комнат
Хевиз, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 531,500
Дом 4 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 467,133
Дом 3 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 199,900
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 96,685
Дом 1 комната
Варвёльдь, Венгрия
1 Количество комнат
50 м²
€ 88,138
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 167,997
Дом 4 комнаты
Alsopahok, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 133,276
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 227,023
Дом 4 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
4 Количество комнат
139 м²
€ 467,400
Дом 2 комнаты
Залаапати, Венгрия
2 Количество комнат
60 м²
€ 23,771
Дом 4 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
€ 445,000
Дом 4 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 424,666
В панорамной, тихой части Балатонгёрока, без движения, недалеко от пляжа, мы предлагаем жило…
Дом 5 комнат
Балатондьёрёк, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
137 м²
€ 504,792
Дом 2 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 200,047
Дом 5 комнат
Gyenesdias, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
€ 413,983
Дом 5 комнат
Gyenesdias, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 200,047
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Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия
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